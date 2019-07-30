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Вышел трейлер второго сезона "Охотника за разумом" - с Чарли Мэнсоном

Новости
    30.07.2019, 10:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

До мурашек, до гусиной кожи: Netflix показал тизер-трейлер второго сезона исключительного психологического триллера "Охотник за разумом". И тут вам не печальный упадок продолжений "Настоящего детектива". Даже ролик продолжительностью в минуту веско дал понять: это же Дэвид наш Финчер, мало не покажется.

Плюс - обратите внимание - ныне покойный Чарльз Мэнсон.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо Чарли в шоу появится еще один харизмат - Дэвид Берковиц, известный как Сын Сэма, в 1976-1977 годах убивший шесть человек.

Кроме того, немалая часть сезона сосредоточиться на массовом убийстве в Атланте в конце семидесятых, когда от рук Уэйна Уильямса (впрочем, до сих пор многие сомневаются в его виновности) полегли на территории штата Джорджия около тридцати афроамериканцев.

Сопродюсер проекта - Шарлиз Терон. Финчер поставил первую и заключительную серии сезона.

Релиз всех восьми серий - 16 августа.

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