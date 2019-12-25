Итоги 2019 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии". Часть 1

С каждым годом сериалов становится все больше, а времени их смотреть все меньше. Так поднимем же бокалы за то, чтобы в новом году это было вашей самой значительной проблемой. А мы, в свою очередь, постараемся вам с ней помочь разобраться. Вашему вниманию - первая часть переченя лучших новинок телевидения и онлайн-сервисов, которые появились в 2019 году.

"Предприятие "Божий дар" / Perpetual Grace, LTD

Бывший пожарный, пребывающий в глубокой депрессии, соглашается поучаствовать в афере по отъему денег у нечистого на руку пастора. Хитроумно составленный план с треском проваливается, и каждая попытка как-то исправить ситуацию приводит ко все более плачевным и неприятным последствиям для все большего количества людей, вовлекаемых в авантюру случайно или по собственному желанию. Все летит в тартарары: рушатся мечты, ломаются судьбы, прерываются жизни. Но надежда на то, что каким-то образом все закончится хорошо, умудряется не умирать.

"Предприятие "Божий дар" - детище Стивена Конрада, автора одного из самых недооцененных сериалов десятилетия "Патриот". Все основные идеи которого он бережно сохранил и приумножил. Даже актерский состав почти целиком тот же - с рядом звездных пополнений в лице Джимми Симпсона, например.

Тем, кто скучает по "Фарго", - определенно сюда. "Предприятие" ничуть не хуже, а то и где-то превосходит. Тот же черный юмор, наслаивающийся на горький драматизм. Тот же до абсурда (а в данном случае - и далеко за гранью оного) непредсказуемый неонуар, скрещенный с неовестерном. И колоритнейшие выпуклые персонажи. Только вместо коэновской ехидной мизантропии, наоборот, неиссякаемая всепрощающая любовь к человеку.

Первый сезон оборвался волнующим клиффхэнгером. Увы, по второму сезону никакой конкретной информации на данный момент нет.

Рецензия.

"Благие знамения" / Good Omes

Фото: kinopoisk.ru

Книга, ставшая результатом совместных усилий мэтров английской фантастики Терри Пратчетта и Нила Геймана, в лёгкой и весёлой форме рассказала о скором Апокалипсисе. Она пронизана тем самым британским юмором, которого нам не хватало после вероломного закрытия "Холистического детективного агентства Дирка Джентли", основанного на романах Дугласа Адамса. Только, в отличие от шоу с Сэмюэлом Барнеттом и Элайджей Вудом, имеющего к первоисточнику опосредованное отношение, проект Amazon - вполне добросовестная экранизация оригинального текста в формате мини-сериала.

Ангел Азирафель и демон Кроули, которых играют Майкл Шин и "Десятый Доктор" Дэвид Теннант много веков представляют на земле интересы Рая и Ада соответственно. И за время своих длительных командировок не только пристрастились к прелестям простой человеческой жизни, но и привыкли друг к другу настолько, что стали почти друзьями - оно и понятно: профессиональная солидарность нередко бывает сильнее корпоративной лояльности. К тому же агентов высших сил объединяет общее стремление - помешать наступлению Конца Света, уже распланированного обеими их конторами с точностью до минуты.

Остроумнейшая фантастическая комедия с узнаваемой пратчеттовской интонацией и вполне серьёзным гуманистическим посылом, разве что слегка подпорченная в телевизионной версии незначительными расово-гендерными финтифлюшками (ну как без них), зато украшенная несколькими дополнительными ретроспективными сценами из истории человечества. На которую порой без смеха и правда ведь не взглянешь.

"Чудотворцы" / Miracle Workers

Фото: kinopoisk.ru

Для любителей юмора менее затейливого - по-хорошему идиотский американский ситком канала TBS примерно на ту же тему.

Стив Бушеми играет Бога-растяпу, который настолько утомился хлопотами (хотя не сказать чтобы он особенно много хлопотал) с людьми и прочей населяющей Землю живностью, что решает от планеты избавиться. Помешать ему намерен ангел низшего звена в исполнении Дэниела Рэдклиффа вместе с парочкой единомышленников.

Чисто американский подход к юмору - масса абсурдных ситуаций и глупого веселья. Словом, идеальный выбор для праздничных отходняков, требующих простого и расслабляющего зрелища.

Первый сезон из семи коротких эпизодов сменит совершенно новый сюжет: "Чудотворцы" трансформировались в антологию. Продолжение с тем же актёрским составом покажет историю - несомненно, не менее нелепую - из средневековья. Премьера - уже 28 января.

"Политик" / The Politician

Фото: kinoposk.ru

Новый, крайне нарядный проект неугомонных Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака - очередное, уже привычное для них исследование Америки. Прежде всего, конечно, - Америки Дональда Трампа. Которую двое звёздных сценаристов препарируют куда остроумнее, чем большинство их товарищей по либеральному лагерю.

Сквозь историю о школьных выборах в Калифорнии - с виду легкомысленную и даже дурацкую - быстро прорастает узнаваемо едкая сатира тандема шоураннеров. Основная метафора - с подростками-политиками и подростками-электоратом - вроде бы примитивна, но в ней есть нужная доля китча. Комический антураж в пастельной обёртке а-ля Уэс Андерсон соседствует с парой серьёзных драматических хуков - и даже трагическими нотками. Традиционные фишечки - типа элементов мюзикла или карикатурной исторической реконструкции - тоже, разумеется, в наличии. А общий принцип - почти такой же, как в блестящем седьмом сезоне "Американской истории ужасов".

Мёрфи с Фэлчаком щедро раздают тумаков всем без исключения обитателям этого карамельного мирка - от баснословно богатых белых подростков до чёрных лесбиянок или, например, латиноамериканских отбросов. И уже в первом сезоне, в общем-то, вполне исчерпывающе разоблачают американский культ, построенный вокруг якобы абсолютно прозрачной избирательной системы.

Но то ли ещё будет. "Политик" уже продлён минимум на два сезона.

Рецензия.

"Почему женщины убивают" / Why Women Kill

Фото: kinopoisk.ru

Сериал Марка Черри ("Отчаянные домохозяйки"), название которого, казалось бы, анонсировало страшную месть мерзким мужикам по всем канонам феминистской повестки, как ни странно, предложил своим зрителям нечто совершенно иное. А именно - одну из лучших чёрных комедий последнего времени.

По-настоящему смешную, талантливо поставленную, красиво снятую - и к тому же украшенную кучей интересных режиссёрских и сценарных решений. В центре внимания здесь три семьи из разных американских эпох. Консервативных шестидесятых (точнее, их начала - до пресловутой сексуальной революции), где быт определяют столь же консервативные стереотипы. Гламурных восьмидесятых с бриллиантовой роскошью богатых семей. И раскрепощённых 2010-х с полиаморными миллениалами - хипстером, феминисткой и бисексуалкой, пробующими себя в так называемых "свободных отношениях".

Такой расклад, разумеется, становится благодатнейшей почвой для размашистого троллинга. Местами добродушного, местами довольно-таки злого - и, что немаловажно, гендерно универсального. Скелеты в шкафах оглушительно гремят костями и вываливаются наружу, обеспечивая трагифарсовые эмоциональные перепады. Актёрский состав - от Александры Даддарио до распрекрасной Люси Лью - старается изо всех сил.

А в целом всё это прекрасно. И предсказуемо продолжится в следующем году.

Рецензия.

"Уэйн" / Wayne

Фото: kinopoisk.ru

Уэйн - неглупый шестнадцатилетний паренек с обостренным чувством справедливости и молотком, который частенько лезет в драку и в силу не самого крепкого телосложения частенько выхватывает тумаков. Отец, умирая, завещает ему крутую винтажную машину. Но есть нюанс: машину приватизировал давным-давно мамин хахаль, и чтобы ее достать, нужно, во-первых, проделать немалый путь. А во-вторых, имущество без боя никто не отдаст.

В дорогу Уэйн с собой берет спутницу - тоже из проблемной семьи. Которая устремляется вослед. С недобрыми намерениями. И еще одна парочка устремляется - с намерениями вполне добрыми, но идущими вразрез намерениям Уэйна. Стало быть, покой бедовому юноше лишь снится - впереди ждут опасные, чреватые травмами, но нескучные приключения.

Сериал "Уэйн" заряжен до предела той бешеной энергией, которая вытолкнула когда-то из босяцкой среды термоядерную бомбу панк-культуры. Праведная ярость, наивная борьба против всего, что с этим миром не так, юношеский максимализм, напористый саундтрек, дерзкий юмор - вот это все, конечно, не может не подкупать. Особенно в сравнении с обычной продукцией для подросткового сегмента аудитории. Молодость и хардкор как они есть.

К огромному сожалению, YouTube - а именно под эгидой популярнейшего видеохостинга разрабатывался сериал - зарубил его после дебютного сезона. И никто не спешит "Уэйна" перехватить. Печаль.

Рецензия.

"Любовь, смерть и роботы" / Love, Death & Robots.

Фото: kinopoisk.ru

Воистину ураганная антология Neftlix, являющая собой одно из оправданий существования анимации как вида - без шуток. Спродюсированный Дэвидом Финчером проект, задуманный еще в 2008-м году и вдохновленный мегакультовым журналом Heavy Metal (если вы понимаете, о чём мы).

Восемнадцать короткометражек, практически без проходных - технологичный смерч, пролетающий в одно дыхание: сайфай, киберпанк, ужасы, черные комедии, брутальность, гротеск, насилие-расчлененка, кровавый спорт, монстры и - да, роботы. Много роботов!

В числе литературных основ - и могучий многостаночник Джо Лансдэйл, преображенный рассказ которого "Складной человек" тут так сразу и не узнать, и Питер Гамильтон, и Джон Скальци, и Алистер Рейнольдс, и Майкл Суэнвик - имена, звучащие для ценителей фантастики как токката и фуга ре минор.

Второй сезон - в следующем году. Хвала!

"Утреннее шоу" / The Morning Show

Фото: Apple TV

На одном из ведущих телеканалов США - грандиозный скандал, дотянулось проклятое #MeToo: Митч Кесслер (Стив Карелл), любимец Америки и соведущий топового утреннего шоу, оказывается мерзким сексуальным хищником. Кесслера выпирают, его карьере конец, как и семейной жизни (которая и так уже давно "не алё"). Но на том всё не успокоилось, ведь ситуация тянет за собой и остальных в компании: кто знал, кто молчал, кто покрывал, кто не подал отважно вовремя голос и довел до страшного греха? На фоне чего начинаются интриги и увлекательная подковерная возня.

Сериал от Мими Ледер, Дженнифер Энистон, которая тут несказанно хороша, и Риз Уизерспун, сумел в какой-то момент изрядно заинтриговать. На экваторе сезона возник было опасный вопрос: а так ли уж виноват Митч? Действительно ли все его жертвы - именно жертвы? Где та грань, когда суровая кара истинно провинившихся перерастает в истеричную и тотальную охоту на ведьм?.. Но - увы: сейчас подобным инновационным рассуждениям не место! Тем более было бы странно ждать столь беспрецедентной адекватности от шоу, которым рулит феминистски настроенная женская команда.

Но, как бы там ни было, им почти, почти удалось нас удивить. Да и - повторим - Энистон просто чудесна и, что называется, жжёт.

Второй сезон увидим в следующем году.

"Половое воспитание" / Sex Education

Фото: kinopoisk.ru

Британский комедийно-драматический сериал о скромном и зажатом школьнике Отисе, который по воле случая становится эффективным секс-консультантом для своих одноклассников.

Парень не имеет ни малейшего опыта, но подкован теоретически благодаря тому, что его мать (Джиллиан Андерсон) - знаменитый на всю Великобританию сексолог.

Проект вызывает симпатию, потому что с помощью такой провокационной формы обращается к тонким душевным проблемам - неуверенности в себе, неумении отстаивать свои границы, желании всем нравиться. Не последнюю роль в этом играет качественный и преимущественно добрый юмор. Потому сериал получил похвалу от зрителей всех возрастов.

Премьера второго сезона запланирована на 20 января 2020 года.