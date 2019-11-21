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Вышел тизер второго сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом

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    21.11.2019, 12:03
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ TBS Фото: youtube.com/ TBS
Фото: youtube.com/ TBS

Канал TBS опубликовал тизер второго сезона ситкома "Чудотворцы", успешно стартовавшего в этом году.

Фото: youtube.com/ HBO
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В первом сезоне, основанном на романе Саймона Рича "Что, во имя Господа" (What in God's Name), Стив Бушеми играл рассеянного Бога, а Дэниел Рэдклифф - ангела-неудачника, спасающего Землю от уничтожения утомлённым происходящим на ней начальством.

Со вторым сезоном сериал трансформируется в антологию: нас ждёт новый сюжет и сеттинг. Зато останутся актёры: помимо Бушеми и Рэдклиффа, в "Чудотворцев" вернутся и исполнители второстепенных ролей Джеральдин Висванатхан, Каран Сони, Джон Басс и Лолли Адефоп.

События будут развиваться в средневековье. В центре внимания - семья фермеров, пытающихся сохранить человеколюбие в суровую эпоху, пока на троне сидит бестолковый и некомпетентный король (его играет Рэдклифф).

Премьера назначена на 28 января.

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