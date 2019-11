Вышел тизер второго сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом

Канал TBS опубликовал тизер второго сезона ситкома "Чудотворцы", успешно стартовавшего в этом году.

В первом сезоне, основанном на романе Саймона Рича "Что, во имя Господа" (What in God's Name), Стив Бушеми играл рассеянного Бога, а Дэниел Рэдклифф - ангела-неудачника, спасающего Землю от уничтожения утомлённым происходящим на ней начальством.

Со вторым сезоном сериал трансформируется в антологию: нас ждёт новый сюжет и сеттинг. Зато останутся актёры: помимо Бушеми и Рэдклиффа, в "Чудотворцев" вернутся и исполнители второстепенных ролей Джеральдин Висванатхан, Каран Сони, Джон Басс и Лолли Адефоп.

События будут развиваться в средневековье. В центре внимания - семья фермеров, пытающихся сохранить человеколюбие в суровую эпоху, пока на троне сидит бестолковый и некомпетентный король (его играет Рэдклифф).

Премьера назначена на 28 января.