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Нил Гейман: "Благие знамения" будут близки по духу "Доктору Кто"

Новости
    15.02.2019, 10:55
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Английский писатель-фантаст и по совместительству сценарист Нил Гейман ответил на вопросы читателей The Guardian о готовящемся к выходу сериале "Благие знамения" (Good Omens) по одноименному произведению, написанному им в соавторстве с Терри Пратчеттом.

В съемках сериала приняли участие, среди прочего, Майкл Шин и Дэвид Теннант. Совсем недавно также стало известно, что голосом Бога заговорит Фрэнсис МакДорманд, а Сатану озвучит Бенедикт Камбербэтч, поднаторевший в озвучивании малоприятных персонажей, среди которых были толкиновский дракон Смауг, зануда Гринч и киплинговский Шерхан.

Один из читателей вспомнил, что Гейман в свое время написал сценарий к нескольким эпизодам легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" и спросил, собирается ли он вернуться к этому виду деятельности в будущем, объяснив интерес тем, что 10-летняя дочь открыла  для себя вселенную Доктора и геймановскую "Историю с кладбищем" (The Graveyard Book) одновременно.

Фото: kinopoisk.ru
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Первую часть вопроса писатель обошел молчанием, но поспешил утешить: "Благие знамения" очень близки "Доктору Кто" по духу, и дело далеко не только не в присутствии в проекте Дэвида Теннанта. Ну и дал родительский совет: в мини-сериале два раза появятся "пятые точки" (в одном случае обладательницей станет Ева), три раза - ругательства, а также личинки насекомых, которые в определенный момент полезут из корпуса мобильного телефона. По мнению Геймана, ребенку такого возраста проект с большой долей вероятности придется по душе.

Еще один вопрос касался разницы в степени вовлеченности Геймана в данном сериале по сравнению с "Американскими богами" (American Gods), которые получили неоднозначную оценку со стороны зрителей.

На это он ответил, что в случае с "Американскими богами" с ним консультировались, если это было нужно, преимущественно - по телефону или электронной почте (правда, проводились и очные встречи). Однако шоураннерами все же были другие люди. В первом сезоне - Брайан Фуллер и Майкл Грин, во втором - Джесси Александр. Что же касается "Благих знамений", то здесь разработчиком, безусловно, является в первую очередь он сам.

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