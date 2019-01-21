Вышел трейлер второго сезона "Американских богов"

В Сети появился новый трейлер многострадального второго сезона популярного сериала "Американские боги", который возвращается на канал Starz 10 марта 2019 года. После продолжительной паузы.

История работы над вторым сезоном богата на конфликты. Он был запущен в производство еще весной 2017 года, но заморожен спустя всего пару месяцев из-за творческих разногласий между продюсерами из Fremantle Media и шоураннерами проекта.

Несмотря на тот факт, что половина сценариев уже была подготовлена, создатель сериала по мотивам романа Нила Геймана Брайан Фуллер покинул проект. Вместе с ним из него ушли актрисы Джиллиан Андерсон (Медиа) и Кристина Ченовет (Пасха).

В феврале 2018 года новым шоураннером второго сезона "Американских богов" был назначен бывший коллега Фуллера по "Ганнибалу" Джесси Александр, но спустя полгода он также был вынужден уйти из шоу из-за конфликта с представителями Fremantle Media.

По словам инсайдеров, последние эпизоды второго сезона снимались "на автопилоте", зачастую - без готового сценария. Некоторым актёрам, включая Иэна Макшэйна, иногда приходилось импровизировать целые монологи, рассказывает The Hollywood Reporter.

В трейлере использован современный кавер знаменитой антирелигиозной песни 1986 года Dear God от британской группы XTC, но в исполнении певицы Сидни Вейзер и проекта Lawless.

Примечательно, что именно этот кавер уже звучал в трейлере к "оскароносному" фильму Тома Маккарти "В центре внимания", а также в рекламном промо ко второму сезону сериала "Чужестранка".

Ранее в Сети появились первые три минуты из первой серии второго сезона "Американских богов".

Трейлер, в котором демонстрируется нацистская символика, можно найти на YouTube-канале TV Guide.

Рецензию "Кинократии" на первый сезон "Американских богов" можно прочитать здесь.