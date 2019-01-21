Новости

"Стекло" Шьямалана возглавило российский прокат 18:52
Владимир Мединский: "Т-34" обойдет по сборам "Пиратов Карибского моря" 18:13
Дмитрий Харатьян: Я не должен был играть эту роль в "Гардемаринах" 15:11
Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова 15:10
Номинантами антипремии "Золотая малина" стали Депп, Уиллис и Трампы 13:59

Вышел трейлер второго сезона "Американских богов"

Новости
    21.01.2019, 19:10
Текст:   Феликс Зилич

В Сети появился новый трейлер многострадального второго сезона популярного сериала "Американские боги", который возвращается на канал Starz 10 марта 2019 года. После продолжительной паузы.

История работы над вторым сезоном богата на конфликты. Он был запущен в производство еще весной 2017 года, но заморожен спустя всего пару месяцев из-за творческих разногласий между продюсерами из Fremantle Media и шоураннерами проекта.

Несмотря на тот факт, что половина сценариев уже была подготовлена, создатель сериала по мотивам романа Нила Геймана Брайан Фуллер покинул проект. Вместе с ним из него ушли актрисы Джиллиан Андерсон (Медиа) и Кристина Ченовет (Пасха).

Фото: kinopoisk.ru
"Стекло" Шьямалана возглавило российский прокат

В феврале 2018 года новым шоураннером второго сезона "Американских богов" был назначен бывший коллега Фуллера по "Ганнибалу" Джесси Александр, но спустя полгода он также был вынужден уйти из шоу из-за конфликта с представителями Fremantle Media.

По словам инсайдеров, последние эпизоды второго сезона снимались "на автопилоте", зачастую - без готового сценария. Некоторым актёрам, включая Иэна Макшэйна, иногда приходилось импровизировать целые монологи, рассказывает The Hollywood Reporter.

В трейлере использован современный кавер знаменитой антирелигиозной песни 1986 года Dear God от британской группы XTC, но в исполнении певицы Сидни Вейзер и проекта Lawless.

Примечательно, что именно этот кавер уже звучал в трейлере к "оскароносному" фильму Тома Маккарти "В центре внимания", а также в рекламном промо ко второму сезону сериала "Чужестранка".

Ранее в Сети появились первые три минуты из первой серии второго сезона "Американских богов".

Трейлер, в котором демонстрируется нацистская символика, можно найти на YouTube-канале TV Guide.

Рецензию "Кинократии" на первый сезон "Американских богов" можно прочитать здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Брэда Питта уличили в романе с бросившей Шона Пенна Шарлиз Терон 13:30
Фильм "Т-34" собрал в прокате более двух миллиардов рублей 13:20
Просто праздник: вышел трейлер комедийного фэнтези с Джеки Чаном 12:30
Вышел трейлер супергеройской комедии "Шазам!" 12:00
⧣ США
Фото: twitter.com/ BobMehr
Умер гитарист Элвиса Пресли и Боба Дилана Реджи Янг 16:35
Гильдия продюсеров назвала "Зеленую книгу" лучшим фильмом года 20.01.2019
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 20.01.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Хоррор-антология "Нулевой канал" закрывается после четырех сезонов 20.01.2019
Сериал "Первые" с Шоном Пенном закрыт после первого сезона 20.01.2019
"Санса" рассказала, что актерам "Игры престолов" запрещали мыть голову 18.01.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер digital-триллера "Операция "Колибри" 19.01.2019
Вышел трейлер драмы о корнях норвежского блэк-метала Lords of Chaos 19.01.2019
Вышел зловещий тизер ремейка "Кладбища домашних животных" 19.01.2019