В Сети появились первые три минуты продолжения "Американских богов"

В Сети появились первые три минуты второго сезона "Американских богов".

Второй сезон многострадальной экранизации эпического роуд-фэнтези Нила Геймана, несмотря на проблемы с бюджетом, шоураннерами и другие потери, готовится вернуться весной наступившего года, чему лишним свидетельством стал недавно появившийся трехминутный ролик.

В нем социопатично настроенный Технобой (Брюс Лэнгли) сбивает на лимузине одинокого гольфиста, а его пассажиром становится мистер Мир (Криспин Гловер).

После недолгой кровавой поездки мистер Мир, который готовится развязать цифровую войну против старых богов, отправляет Технобоя на поиски богини Медиа, которую вместо покинувшей проект Джиллиан Андерсон будет воплощать актриса Кехен Ким.

Напомним, что во время разработки второго сезона его покинули шоураннеры Брайан Фуллер ("Ганнибал") и Майкл Грин. Основной причиной этого назывался недостаточный размер выделенного бюджета. По слухам, еще одним яблоком раздора стал слишком вольный подход к книжному оригиналу, который не пришелся по вкусу писателю Нилу Гейману, одному из продюсеров шоу.

Вслед за Фуллером и Грином сериал покинули Джиллиан Андерсон (Медиа) и Кристин Ченовит (Пасха).

Обещается, что в новом сезон появятся Виски Джек, кобольд Хинцельман и Сэм Черная Ворона, а также новые локации.

Сезон стартует на канале Starz 10 марта.