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Канал HBO отказался от нового сериала создателей "Игры престолов"

Новости
    17.01.2020, 10:56
Текст:   Олег Усков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Канал HBO прекратил все работы над новым сериалом шоураннеров "Игры престолов" Бениоффа и Уайсса "Конфедерат" (Confederate).

Фото: www.kinopoisk.ru
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Напомним, что к проекту в жанре альтернативной истории у "прогрессивной" части общества тут же появились вопросы, ведь речь в нем идет об Америке, где в ходе Гражданской войны победил рабовладельческий Юг. То есть рабство по-прежнему процветает. И это нервировало публику.

Сериал, первая информация о котором появилась еще в 2017-м, все это время находился в подвешенном состоянии - из-за чрезмерной загруженности Бениоффа и Уайсса, и вот, наконец, "официально мертв", пишет Vulture.

Перед этим шоураннеры рассказывали, что обсуждали возможность сделать "Конфедерата" долгие годы и на первых порах это был проект полнометражного фильма.

Но далее, поработав на "Игре престолов", они напитались убежденностью, что HBO сможет предоставить им "наилучшие возможности развить его в рамках сериала".

Съемки "Конфедерата" при этом пообещав начать сразу, как только на канале завершится "основанная часть" "Игры престолов".

Ранее сообщалось, что Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Кинга.

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