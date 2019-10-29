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Создатели "Игры престолов" передумали снимать "Звездные войны"

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    29.10.2019, 11:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Шоураннеры и сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс не будут снимать "Звёздные войны".

Фото: youtube.com/ WBRussia
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Напомним, звёздная парочка заключила контракт с Disney ещё до завершения финального сезона "Игры престолов" и сейчас должны были приступать к съёмкам. Эта сделка на фоне разочарования многих фанатов в концовке фэнтезийной телесаги воодушевила далеко не всех. В Сети, как и положено, моментально появилась петиция с требованием отстранить обоих от "Звёздных войн" - "чтобы не дать им испортить и их".

И вот чаяния недоброжелателей воплотились: неоднократные обладатели "Эмми" уходят из проекта по собственному желанию, объясняя это невероятной загруженностью графика. И не скрывая печали по поводу вынужденного самоотвода.

"Мы обожаем "Звёздные войны". Когда Джордж Лукас их создал, он создал и нас. Обсуждать "Звёздные войны" с ним и с командой, которая занимается ими сейчас, было несказанными счастьем. И мы всегда будем привязаны к саге, в своё время изменившей всё", - цитирует Deadline заявление Дэвида и Дэна.

Фото: kinopoisk.ru
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Бениофф и Уайсс недавно ушли со своей вотчины - канала HBO, после чего среди его конкурентов за них разгорелась нешуточная борьба. В которой - вполне предсказуемо - победил Netflix, заключивший с творческим дуэтом сумасшедший контракт. И, очевидно, загрузив их настолько, что беднягам пришлось забыть даже о "Звёздных войнах".

Ранее сами Дэвид и Дэн признались, что всю дорогу понятия не имели, как снимать фэнтезийный сериал - и до сих пор не понимают, почему он так успешен. А исполнительница роли Арьи Старк Мэйси Уильямс рассказала о том, что у шоураннеров "Игры престолов" довольно нестандартное чувство юмора.

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