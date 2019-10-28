Авторы "Игры престолов" не понимают, почему им доверили сериал

Шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс, которых после финала саги не подошел пнуть только ленивый и объевшийся, дали свежий повод пороптать и посыпать проклятиями.

Они выступили на кинофестивале в Остине, Техас, где сделали ряд достаточно шокирующих и удивительных признаний. Главное из которых - начиная работать над ИП, они вообще не имели никакого представления о том, как снимать фэнтезийные телесериалы. В результате на каких-то моментах откровенно приспустили руководящие вожжи, дав волю актерам творчески самореализовываться. Особенно "Арье" - Мэйси Уильямс.

Один из пользователей Twitter, побывавший на пресс-конференции шоураннеров, тезисно законспектировал их спичи и выложил в Сеть. И там есть чему подивиться.

At 3PM David Benioff and D.B Weiss #DnD started a session at the #AustinFilmFestival, I am a little late, but will live tweet as soon as I get there. #GameOfThrones — Needle & Pen (@ForArya) 26 октября 2019 г.

Шоураннеры заявляют: на предварительных переговорах с каналом они честно признались, что не имеют опыта работы на ТВ. Тем не менее их взяли. И Бениофф и Уайсс, по их словам, до сих пор не могут понять, почему.

Не могут они до конца понять и то, почему вообще это шоу запустили в производство, ведь сценарий его пилота был просто мраком кромешным, да еще и кривым и косым.

Так что в итоге ИП стала для них "дорогостоящей киношколой", давшей огромный профессиональный опыт. Например - по части работы с дизайном костюмов, о чем до этого они вообще не имели никакого представления.

Причем Уайсс изначально настаивал, чтобы в шоу было как можно меньше кондовых фэнтезийных элементов, так как авторы сериала "не хотели апеллировать к фанатам жанра", расширив аудиторию шоу за пределы фэнтези-коммюнити. При этом шоураннеры рассчитывали на эпичность и сражения уже с самого первого сезона, но, к сожалению, у них довольно быстро закончился бюджет.

Но что самое, пожалуй, занятное, по словам шоураннеров, они с самого начала сознательно отказались учитывать оценки их работы со стороны зрителей, по сути не поддерживая с ними "обратную связь". Уайсс, например, как-то погуглил на эту тему и впал от прочитанного в огорчение. А Бениофф так и вовсе никогда не читал никаких отзывов.