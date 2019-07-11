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Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix

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    11.07.2019, 15:17
Текст:   Олег Усков

Американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Дэвид Финчер определился со своим следующим проектом.

Как передает Variety, теперь 56-летний номинант "Оскара" поставил для Netflix полнометражный фильм - биографическую драму "Манк" (Mank) с Гари Олдманом в главной роли.

Уточнено: лента расскажет о Германе Манкевиче, соавторе "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса. Сценарист - покойный отец Дэвида Говард Финчер.

Старт съемок запланирован на ноябрь.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Подробности сюжета "расплывчаты", но источники говорят, что будет рассказана бурная история создания "Кейна", впоследствии неоднократно признававшегося "лучшим фильмом всех времен и народов".

Отмечается, что "Манк" станет первой полнометражкой Финчера за пять лет - со времен триллера "Исчезнувшая" (2014), после которой Дэвид занимался либо сериалами ("Карточный домик", "Охотник за разумом", "Любовь, смерть и роботы") либо продюсированием ("Девушка, которая застряла в паутине").

К слову, Финчер мечтает снять картину уже четверть века. Причем изначально, на заре проекта, на титульную роль рассматривался Кевин Спейси.

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