Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix

Американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Дэвид Финчер определился со своим следующим проектом.

Как передает Variety, теперь 56-летний номинант "Оскара" поставил для Netflix полнометражный фильм - биографическую драму "Манк" (Mank) с Гари Олдманом в главной роли.

Уточнено: лента расскажет о Германе Манкевиче, соавторе "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса. Сценарист - покойный отец Дэвида Говард Финчер.

Старт съемок запланирован на ноябрь.

Подробности сюжета "расплывчаты", но источники говорят, что будет рассказана бурная история создания "Кейна", впоследствии неоднократно признававшегося "лучшим фильмом всех времен и народов".

Отмечается, что "Манк" станет первой полнометражкой Финчера за пять лет - со времен триллера "Исчезнувшая" (2014), после которой Дэвид занимался либо сериалами ("Карточный домик", "Охотник за разумом", "Любовь, смерть и роботы") либо продюсированием ("Девушка, которая застряла в паутине").

К слову, Финчер мечтает снять картину уже четверть века. Причем изначально, на заре проекта, на титульную роль рассматривался Кевин Спейси.