Названа новая должность бывшего гендиректора РКК "Энергия"

Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

Как он пояснил, такое кадровое решение "планируется Советом директоров РКК". При этом Романов будет выполнять функции "главного конструктора по пилотируемым системам и комплексам по программе МКС".

Ранее в СМИ прошли сообщения, что Романову, который возглавлял корпорацию в 2018-2019 годы, а затем стал первым замгендиректора, в связи с сокращением занимаемой должности предложат более низкие позиции, вплоть до рабочих, напоминает РИА Новости.

РКК занимается производством и запусками космических кораблей и аппаратов.