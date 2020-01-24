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24.01.2020 23:34
Рубрика: Общество

Названа новая должность бывшего гендиректора РКК "Энергия"

Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Как он пояснил, такое кадровое решение "планируется Советом директоров РКК". При этом Романов будет выполнять функции "главного конструктора по пилотируемым системам и комплексам по программе МКС".

Ранее в СМИ прошли сообщения, что Романову, который возглавлял корпорацию в 2018-2019 годы, а затем стал первым замгендиректора, в связи с сокращением занимаемой должности предложат более низкие позиции, вплоть до рабочих, напоминает РИА Новости.

РКК занимается производством и запусками космических кораблей и аппаратов.

Общество Космос

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