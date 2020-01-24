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24.01.2020 15:54
Рубрика: Общество

Названы первые признаки рака кожи

Текст: Сергей Бабкин

Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.

Прежде всего, должны насторожить незаживающие ранки на теле, пятнышки с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок и веснушек. Также в число тревожных признаков входит постоянная усталость, снижение аппетита, потеря веса, а также увеличение лимфоузлов.

Фото: iStock
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"Первое, что нужно сделать при таких жалобах, - обратиться за консультацией к врачу", - отмечает Денис Сидоров.

"Он проведет диагностику - визуальный осмотр кожного покрова, дерматоскопию и, при необходимости, - цитологическое исследование. При установлении диагноза направит на лечение", - продолжает специалист.

Сейчас для лечения рака кожи применяются новейшие методики. И если раньше выживаемость пациентов с метастазической меланомой составляла не более четырех месяцев, то сегодня она превысила срок в шесть лет, уточняет пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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