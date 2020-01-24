Необычную версию Samsung Galaxy S20 показали на фото

Чем ближе официальный анонс новой флагманской линейки Samsung Galaxy S20, тем больше различных утечек относительно новинок попадает в Сеть. Сразу несколько источников почти одновременно слили в интернет пресс-фото стандартной модели смартфона.

Примечательно, что среди традиционных для корейского производителя расцветок - черного, серого и голубого - нашлось место для очень необычного оттенка Cloud Pink (облачного розового).

Here are the official, watermark-less renders of the Galaxy S20 4G/5G Cloud Pink Colour! Do you like the colour? Would you choose the Cosmic Grey, Cloud Blue or Cloud Pink? All 3 look really good and there will be no Black colour option. #GalaxyS20 #GalaxyUNPACKED #Samsung pic.twitter.com/3mxtuXxOIc — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 24, 2020

Возможно, данный цвет корпуса будет эксклюзивом для некоторых регионов. Кроме того, по многочисленным противоречивым сведениям, модельный ряд может остаться без устройства с привычным и строгим черным окрасом.

В любом случае, на официальность представленные данные не претендуют, поэтому стоит воспринимать их с определенной долей скепсиса.

Как будут выглядеть будущие флагманы корейского производителя, можно будет узнать только на презентации Samsung. Ожидается, что она пройдет 11 февраля в Сан-Франциско, США.