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Необычную версию Samsung Galaxy S20 показали на фото

Текст:   Богдан Бобров
24.01.2020,  
15:30
Фото: Скриншот Twitter Фото: Скриншот Twitter
Фото: Скриншот Twitter

Чем ближе официальный анонс новой флагманской линейки Samsung Galaxy S20, тем больше различных утечек относительно новинок попадает в Сеть. Сразу несколько источников почти одновременно слили в интернет пресс-фото стандартной модели смартфона.

Примечательно, что среди традиционных для корейского производителя расцветок - черного, серого и голубого - нашлось место для очень необычного оттенка Cloud Pink (облачного розового).

Возможно, данный цвет корпуса будет эксклюзивом для некоторых регионов. Кроме того, по многочисленным противоречивым сведениям, модельный ряд может остаться без устройства с привычным и строгим черным окрасом.

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В любом случае, на официальность представленные данные не претендуют, поэтому стоит воспринимать их с определенной долей скепсиса.

Как будут выглядеть будущие флагманы корейского производителя, можно будет узнать только на презентации Samsung. Ожидается, что она пройдет 11 февраля в Сан-Франциско, США.

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