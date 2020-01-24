Новогодний гала-концерт выйдет в кинотеатрах КНР

Прямая трансляция шоу 24 января будет доступна на медиа-площадке нового поколения "Яншипинь", в информационном приложении "CCTV News" и других новых медиа. Затем запись события выйдет в китайский кинопрокат. Об этом сообщили 23 января на пресс-конференции в Пекине, в которой приняли участие заместитель главы Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и руководитель Государственной комиссии по национальным делам КНР.

Фильм будет снят в формате сверхвысокой четкости 4K. Это первая в Китае попытка сочетания прямой трансляции ежегодного культурного праздника - новогоднего гала-концерта - на телевидении и его показа в кинотеатрах страны. Лента будет переведена на четыре диалекта ханьского языка - кантонский, миньнаньский, чаошаньский, хакка, а также на монгольский, тибетский, уйгурский, казахский, корейский и некоторые иностранные языки для выпуска за рубеж.