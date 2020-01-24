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24.01.2020 14:10
Рубрика: Общество

Опасно ли для здоровья и техники проходить через рамки металлоискателей

Текст: Алена Ларина
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Металлоискатели могут повлиять на качество работы сотового телефона, радиоприемника или другой аналогичной техники. По мнению преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова, изобретателя средств защиты от магнитных бурь и излучения бытовой техники Евгения Родимина, из-за приборов, улавливающих электромагнитное поле, к которым относятся и металлодетекторы, может появиться шум во время разговора по мобильнику.

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Но это, как сообщает aif.ru, никак не навредит самой "трубке", просто возможны помехи во время разговора.

Рамки металлоискателей также могут влиять на некоторые модели кардиостимуляторов, которые могут блокироваться. Но современные устройства ничего не "почувствуют", если проходить через металлодетектор без задержки.

А вот сама рамка защищена от помех мониторов и другой оргтехники. Установленная в ней специальная схема исключает ложную реакцию. Устройство не реагирует на очень мелкие металлические предметы и сигнализирует об обнаружении крупных, несущих угрозу.

В основе действия металлодетектора - изменение пространственного распределения низкочастотного электромагнитного поля, создаваемого благодаря двум катушкам, находящимся по бокам рамки.

Общество Наука Общество Здоровье

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