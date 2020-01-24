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24.01.2020 17:16
Рубрика: В мире

Определены наиболее уязвимые для коронавируса категории граждан

Текст: Максим Макарычев
Эксперты определили наиболее уязвимые для заболевания коронавирусом (2019-nCoV) категории людей. Это лица старше 45 лет, которые страдают хроническими заболеваниями.


Жертвы были в возрасте

По состоянию на вечер пятницы в Китае официально зарегистрированы 26 смертей и 881 случай заражения вирусом 2019-nCoV. 36-летний мужчина в центральном китайском городе Ухань стал последней и самой молодой жертвой новой вспышки коронавируса, объявили местные органы здравоохранения в пятницу. Как сообщает The Time, у пациента не было никаких сопутствующих заболеваний. По данным комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, где находится Ухань, мужчина был помещен в больницу 9 января, после того как у него на протяжении трех дней держалась высокая температура. Рентгенограмма показала, что у него инфекция легких и высокое количество лейкоцитов. Он скончался от смертельного вируса 23 января после падения сердечного ритма и остановки сердца.

Фото: AP
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Во всех других из 26 смертельных случаев жертвами вируса были лица гораздо старше по возрасту. Представители китайского здравоохранения сообщили о ранее существовавших у них заболеваниях, таких как диабет, гипертония или легочная инфекция. Согласно официальным данным, большинство жертв были в возрасте от 65 до 80 лет. Самыми старшими были двое 88-летних мужчин. Ранее 48-летняя женщина, страдавшая диабетом, была самой младшей из зарегистрированных жертв.

По состоянию на пятницу подавляющее большинство случаев заболевания зафиксировано в провинции Хубэй и ее окрестностях. Но вирус также распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Таиланд, Вьетнам и Соединенные Штаты. В пятницу днем власти Сингапура сообщили о двух новых случаях, в результате чего число инфицированных в этой стране пациентов достигло трех. Отметим, что ежедневно из аэропорта Ухань, одного из крупнейших в Китае, производилось около 600 рейсов. Теперь они временно прекращены.

Лекарств пока не предвидится

Вирус 2019-нКоВ, принадлежит к тому же семейству, что и острый респираторный синдром (SARS) и респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS). По информации Fox News, уже установлено, что генетическая последовательность 2019-nCoV наиболее тесно связана с коронавирусами летучих мышей и змей. "Что касается коронавируса из Ухани, мы не должны ожидать каких-либо эффективных лекарств или вакцин в ближайшем будущем. В долгосрочной перспективе, детальное знание молекулярной биологии этого вируса, вероятно, позволит получить лекарственные препараты и вакцины", - отмечает в редакционной статье на сайте медицинский эксперт телеканала, доктор Роберт Дэвид Сигел.

Фото: AFP Photo/LIU Jin
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Коронавирус был впервые выявлен в середине декабря. Предполагается, что вспышка в Ухани началась с продажи диких животных на продовольственном рынке. Сейчас он закрыт на период расследования. По состоянию на пятницу в Китайской народной республики находились в изоляции как минимум 13 городов с совокупным количеством населения около 36 миллионов человек. Школы в Китае продлили свои зимние каникулы, а министерство образования КНР распорядилось не проводить в учебных заведениях массовые мероприятия или экзамены.

Мировые СМИ отмечают последовательность и организованные действия китайских властей, которые накопили опыт изоляции жителей во время вспышки заболевания SARS - "атипичной пневмонии" в 2002-2003 годах. Тогда власти страны создали первую в Китае общенациональную сеть отчетности и контроля заболеваний, созданную по образцу Центров по борьбе с заболеваниями США. Стало известно, что в Ухани будет построена больница на тысячу мест, чтобы помочь в лечении жертв эпидемии.

Она станет копией госпиталя, построенного в Пекине за шесть (!) дней в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии.

В бой идут китайские военные

Китайское государственное телевидение сообщило, что официальный Пекин примет более строгие и более целенаправленные меры по сдерживанию распространения нового коронавируса. Об этом шла речь на заседании государственного совета по борьбе с вирусами в пятницу. "Распространение вируса не было прекращено ... Местные власти должны взять на себя больше ответственности и сделать это как можно более срочно", - сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Фото: Reuters/Aly Song
Все рейсы из Уханя в Москву отменены

Тем временем китайские военные выпустили руководство по профилактике пневмонии и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Документ на 16 страницах, как отмечает The Guardian, содержит мультипликационные фигуры воинов Китайской народно-освободительной армии (НОАК), а также имеет памятку по гигиене и профилактике заболеваний.

По информации The Associated Press, по всей стране власти отменили храмовые ярмарки и другие публичные мероприятия в связи с лунным Новым годом, который начался в пятницу. Сотрудникам метрополитена и автобуса в Пекине были выданы маски, перчатки и дезинфицирующее средство для рук, и им было поручено следить за признаками лихорадки у пассажиров. Городское правительство заявило, что вагоны метро и автобусы будут дезинфицироваться ежедневно. В заявлении городского правительства говорится, что главный аэропорт Пекина, второй по загруженности в мире, ранее создал отдельную зону для рейсов из Ухани с собственными удобствами для пассажиров и багажа.

Миграция во время пандемии

Фото: The Chinese disease prevention authority
Опубликован снимок нового коронавируса под микроскопом

AP сообщает, что все больше аэропортов начинают проверять пассажиров, прибывающих из Китая. Как отмечает агентство Bloomberg, перемещения китайских граждан во время новогодних каникул и в лунный Новый год в Китае часто называют самой крупной миграцией в мире. Дело в том, что на протяжении нескольких недель сотни миллионов людей посещают свои семьи. До начала распространения пандемии чиновники ожидали, что граждане КНР совершат около трех миллиардов поездок на самолетах и ​​поездах в период с 10 января по 18 февраля. Миллионы китайцев уже уехали за границу.

В пятницу власти Китая отдали жесткое распоряжение всем туристическим агентствам приостановить продажи внутренних и международных туров. В результате акции China Southern Airlines Co., перевозчика, наиболее подверженного воздействию места вспышки заболевания в провинции Хубэй, снизились на 14% с момента подтверждения второй смерти от вируса,. Крупнейшее в Китае онлайн-агентство путешествий Trip.com Group Ltd. потеряло 12 процентов стоимости акций.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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