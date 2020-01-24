Опубликован снимок нового коронавируса под микроскопом

В Китае появился снимок нового коронавируса, сделанный с электронного микроскопа. Его опубликовало национальное хранилище патогенных микроорганизмов.

Это первый снимок штамма вируса, уже унесшего 26 жизней, который смогли отделить сотрудники китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Фото мгновенно распространилось в СМИ и соцсетях.

Также китайские власти распространили информацию о тех мерах, которые были приняты, чтобы не допустить распространение заболевания. Во многих населенных пунктах страны введен карантин.

В Ухани, где произошла вспышка нового типа коронавируса, и еще девяти городах временно приостановлено транспортное сообщение. Так, в очаге вируса Ухани не работает не только наземный транспорт, но также метро, паромы, в город не впускают пассажирские автобусы.

В местном аэропорту отменены вылеты, и не ходят поезда. Населению порекомендовано не ездить в Ухань и не выезжать из нее.