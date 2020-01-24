В пещерах Малайзии найдено оружие возрастом 17 тысяч лет

В Малайзии при проведении исследовательских работ на севере страны археологи обнаружили свыше 100 доисторических палеолитических каменных артефактов, возраст которых оценивается в 17 тысяч лет.

Об открытии со ссылкой на Департамент национального наследия Малайзии сообщает Daily Sabah. Оно было сделано в городе Гунунг-Пулай в северной провинции Кедах.

Артефакты были обнаружены при обследовании пещер Келамбу, Тембус и Акар. Всего археологи раскопали более сотни различных предметов.

В основном это каменные орудия, предназначенные для охоты и разделывания добычи. Также были найдены фрагменты керамики и ракушки речных моллюсков.

Археологи отмечают историческую ценность находок. Артефакты доказывают, что данный район был заселен в доисторические времена, то есть люди появились здесь гораздо раньше, чем в регионе Мербок.

Там расположен археологический памятник Сунгай-Бату, считается, что на его территории жили древнейшие в Малайзии люди.

Кроме того, находки помогут установить, чем питались владельцы обнаруженных артефактов. К слову, все предметы были отправлены для дальнейшего изучения в Институт малайского мира и цивилизации. К исследованию также подключатся ученые из Национального университета Малайзии.

Раскопки в пещерах будут продолжены уже в феврале 2020 года. Ученые надеются, что им удастся найти новые артефакты.