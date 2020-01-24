Пентагон: В результате ракетной атаки Ирана пострадали 34 военных США

В ходе ракетной атаки Ирана по базе в соседнем Ираке 8 января пострадали в общей сложности 34 американских военнослужащих. Они получили контузии различной степени тяжести. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, раненные в результате обстрела базы Айн-эль-Асад были доставлены в стационары на территории США и Германии.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в начале года, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.