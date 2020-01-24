Психологи рассказали, о чем переживают дети после развода родителей

Развод родителей серьезно сказывается на здоровье детей и они чаще сталкиваются с проблемами в дальнейшей жизни, особенно если теряется контакт с отцом. Исследование, проведенное университетом Бергена (Норвегия), констатирует: около 40% норвежских детей болезненно переживают разлуку родителей, многие из них страдают от низкой самооценки, у них часто встречаются тревога, депрессия и другие психоэмоциональные проблемы.

Команда психологов в течение двух лет наблюдала за 1225 подростками в возрасте от 11 до 13 лет. В начале исследования 213 из них остались без отца, а к концу - 270. По данным института общественного здравоохранения Норвегии, около 40% из них сообщили, что они страдают от развода родителей. Причем, что удивительно, не сам развод имел для них большое значение, а потеря близких отношений с отцом.

По данным исследователей, после развода родителей дети в три раза чаще теряют связь со своими отцами, чем с матерями. "Большинство проблем со здоровьем были обнаружены у тех детей, которые сказали, что потеряли контакт со своим отцом или что им стало трудно с ним разговаривать, - сказал Эйвинд Меланд, руководитель исследования. - Мы обнаружили, что отсутствие доверительных отношений с отцом может повлиять как на психическое состояние ребенка, так и на его здоровье в целом".

Особенно страдают мальчики, говорит Меланд: "Им часто не хватает уверенности в себе, а потому им сложнее установить близкие отношения с окружающими и управлять своими чувствами". У этих детей, как правило, низкая самооценка, они тревожны, хуже учатся, многие страдают от стресса или депрессии.

Исследователи отметили, что у детей, которые поддерживали тесные эмоциональные связи с обоими родителями, было заметно лучше здоровье и меньше проблем с самооценкой, они больше удовлетворены жизнью, поскольку чувствуют любовь обоих родителей.