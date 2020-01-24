О симптомах коронавируса рассказал первый излечившийся

Первый человек, которому удалось вылечиться после заражения китайским коронавирусом, описал симптомы своей болезни.

Как сообщает Daily Mail, выздоровевшим пациентом является 23-летний житель Китая по фамилии Хуан, работающий на железнодорожной станции в городе Ухань.

По словам железнодорожника, он почувствовал головную боль, слабость, головокружение и лихорадку. Поначалу Хуан принял свое недомогание за обычную простуду и отправился в больницу. Он лечился три дня, однако выписанные врачом лекарства не помогали. Несмотря на это Хуан решил выйти на работу, но по дороге к вокзалу у него начался жар.

Мужчина снова обратился в больницу. Медики выявили сбои в работе печени, потом заподозрили пневмонию, а затем перевели Хуана на карантин в больницу Цзиньинтань, где проходили лечение пациенты с коронавирусом. Хуан рассказал, что некоторое время чувствовал себя настолько плохо, что не мог двигаться и ему приходилось дышать через кислородную маску.

"Я выздоровел, скорее всего, потому что я молод. Мне всего 23 года", - объяснил мужчина благополучный исход.

Также он рассказал, что во время болезни о нем заботилась сестра, которой удалось прорваться в карантинную зону, чтобы присматривать за братом.