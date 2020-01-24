Новости

Юрий Лоза заподозрил, что его хотят отравить ядом кураре 16:45
Вышел трейлер фантастического хоррора "Вивариум" 16:20
Брэд Питт отозвался на слухи о его возвращении к бывшей жене 15:55
Начались съемки нового фильма Гильермо дель Торо 15:30
Вышел трейлер фильма о скандале "Иран - контрас" с Аффлеком и Дефо 14:45

Песня "Тату" "Я сошла с ума" стала "платиновой" в Великобритании

Новости
    24.01.2020, 17:45
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Keystone, Urs Flueeler Фото: AP Photo/Keystone, Urs Flueeler
Фото: AP Photo/Keystone, Urs Flueeler

Трек All the Things She Said, англоязычная версия нетленки российского проекта "Тату" (t.A.T.u.) "Я сошла с ума", получила в Великобритании статус "платиновой", то есть с момента выхода композиции в 2002 году там было продано свыше шестисот тысяч копий сингла.

Об этом информирует сайт Британской ассоциации производителей фонограмм (British Phonographic Industry - bpi).

"Золотого" статуса (четыреста тысяч экземпляров) релиз достиг в 2013-м.

Отмечено, что трек дуэта так и остается единственной работой музыкантов из России, которая мало того, что возглавляла британский чарт синглов, но и царила там четыре недели подряд.

All the Things She Said - первый сингл с дебютного англоязычного альбома проекта 200 km/h in the Wrong Lane. Ранее песня стала "платиновой" в Австралии, Бельгии, Швеции, Швейцарии и дважды "платиновой" в Норвегии, "золотой" - в Австрии, Дании, Франции. Германии и Новой Зеландии.

Новости

Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 23.01.2020
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 23.01.2020
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 23.01.2020
Видео: "Детектива Пикачу" скрестили с "Максом Пэйном" 23.01.2020
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 22.01.2020
Актер Виктор Раков попал в больницу 22.01.2020
Пойманная с кокаином в белье Бочкарева прокомментировала приговор суда 21.01.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Умер один из участников комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс 22.01.2020
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 18.01.2020
Сериал "Британия" продлили на третий сезон 17.01.2020
⧣ музыка
Фото: twitter.com/cnnbrk
Певец Дэвид Олни умер на сцене во время выступления 20.01.2020
Дима Билан перенес полуторачасовую операцию 20.01.2020
Умер избитый до комы гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко 19.01.2020