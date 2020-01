Песня "Тату" "Я сошла с ума" стала "платиновой" в Великобритании

Трек All the Things She Said, англоязычная версия нетленки российского проекта "Тату" (t.A.T.u.) "Я сошла с ума", получила в Великобритании статус "платиновой", то есть с момента выхода композиции в 2002 году там было продано свыше шестисот тысяч копий сингла.

Об этом информирует сайт Британской ассоциации производителей фонограмм (British Phonographic Industry - bpi).

"Золотого" статуса (четыреста тысяч экземпляров) релиз достиг в 2013-м.

Отмечено, что трек дуэта так и остается единственной работой музыкантов из России, которая мало того, что возглавляла британский чарт синглов, но и царила там четыре недели подряд.

All the Things She Said - первый сингл с дебютного англоязычного альбома проекта 200 km/h in the Wrong Lane. Ранее песня стала "платиновой" в Австралии, Бельгии, Швеции, Швейцарии и дважды "платиновой" в Норвегии, "золотой" - в Австрии, Дании, Франции. Германии и Новой Зеландии.