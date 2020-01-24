Почему Лукашенко не хочет быть последним президентом Беларуси

Сбои, которые случаются при реализации инвестиционных проектов в Беларуси, стали предметом детального обсуждения с участием Александра Лукашенко на "Заводе газетной бумаги" в Шклове, расположенном среди холмов могилевской области, на берегу Днепра.

На этот раз глава государства потребовал от чиновников надежно защищать интересы страны в работе с зарубежными партнерами, напомнив и о необходимости импортозамещения, информирует его пресс-служба.

В частности, обсуждалась реализация проекта по созданию бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Первоначально местное предприятие наладило сотрудничало с известной чешской компанией. Однако в реализации договора со временем что-то пошло не так, часть оборудования оказалась неподходящей. Дальше - больше. Начались судебные тяжбы с зарубежным партнером, которые не закончились до сих пор. Вот почему президент жестко потребовал, чтобы интересы белорусской стороны были неукоснительно защищены.

На встрече Лукашенко в очередной раз заявил о заинтересованности в добрых и братских отношениях с Россией. "Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник", - констатировал оратор, подчеркнув при этом, что, по его мнению, "люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях".

Коснулся глава государства и вопроса о незыблемости суверенитета и независимости Беларуси. "Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - пояснил он.

Настраивая аудиторию предприятия на оптимистический тон, Лукашенко даже заявил, что не хочет "быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу", - заверил рабочих глава государства, добавив, в частности, что его желание заключается в том, чтобы белорусские дети жили "на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди".

Кстати, Лукашенко во время рабочей поездки в Шклов решил неожиданно для многих изменить план своего визита. Изначально речь шла о том, что он побывает только на заводе газетной бумаги. Однако, прибыв на место, дал понять, что намерен посетить и Шкловский маслодельный завод, льнозавод и деревообрабатывающее предприятие "Шклов Форест ЛТД".

И пока президент общался с коллективом на бумажном заводе, на соседних предприятиях в это время в авральном порядке спешили приготовиться к встрече.