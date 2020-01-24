Почему президент Беларуси не пользуется смартфоном, но агитирует за личные усадьбы

Об отрицательном влиянии радиоволн на здоровье человека, которое несет с собой "девятый вал" беспрерывного общения с гаджетами и в интернете, доверительно поведал президент Беларуси, напомнив даже и об угрозах, которые таит в себе искусственный интеллект. Александр Лукашенко, общаясь 24 января с коллективом Шкловского завода в Могилевской области, постарался пояснить, почему он до сих пор не пользуется электронными форматами связи.

"Может, это и плохо, но у меня даже мобильного телефона нет", - разоткровенничался глава государства, добавив: "Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, стучат пальцами по "айфону". Я этим не занимаюсь, не забывая, что такое безопасность. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кому это надо. А вам этого хочется? Нет". И дело даже не только в этом: у меня есть кому этим заниматься", - отшутился он. По его словам, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, хотя это происходит крайне редко, то адъютант аппарат приносит. "Но я по этой связи почти не разговариваю", - добавил он.

А вот быть ближе к родной земле, не забывать о своих корнях президент советует всем. Он даже призвал граждан активнее развивать частные сельские подворья. "Почему люди не хотят приобрести кусок деревенской земли и на ней маленький домик? Пускай простенький, но вы застолбите за собой полгектара земли и обеспечите жизнь не только своим детям, но и внукам. Ведь скоро эта земля будет стоить дороже золота. Почему люди такие неразворотливые?" - вздыхает Лукашенко.

Людям, по его мнению, необходимо предложить широкую линейку недорогих домов, которые, кстати, и производит филиал завода газетной бумаги "Домостроение". "Месяц - и дом стоит на фундаменте". Это надо внедрять, убежден президент.

Затронули на предприятии и еще одну злободневную тему. Завод, как выяснилось, продает каркасно-щитовые дома в страны Евросоюза, а в Беларуси такие двухэтажные строения возводить запрещено - не позволяет законодательство. "Вопрос в старых нормах пожарной и электробезопасности", - попытался пояснить житейский парадокс замдиректора завода Алексей Молчанов. "Я так и думал, что вопрос из области дури", - парировал Лукашенко и поручил решить эту проблему до конца марта.