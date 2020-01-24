Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Во время визита в Палестину вчера президент России помог местному гвардейцу. Палестинцы расценили это как знак уважения.

Владимир Путин вместе с коллегой Махмудом Аббасом шли по коридору резиденции в Вифлееме. По бокам, справа и слева, стояли гвардейцы в парадном облачении.

От Путина не укрылся небольшой инцидент: один из военнослужащих потерял фуражку и, видимо, по протоколу не мог нагнуться и забрать ее.

Тогда президент России пришел на помощь: поднял с пола головной убор, надел фуражку на палестинца и даже показал ему большой палец - мол, все хорошо.

После чего вместе с Аббасом продолжил свой путь на переговоры.

Видео опубликовал личный фотограф главы Палестины Махаммад Атик, сопроводив надписью: "Уважение президента Путина к палестинской гвардии". Сюжет за короткое время стал очень популярным в соцсетях.