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24.01.2020 17:19
Рубрика: Экономика

Реестр производителей органической продукции запустят через неделю

Текст: Марина Гусенко

Госреестр производителей органической продукции может быть запущен через неделю. Об этом сказал начальник отдела департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза Владислав Несмеянов.

Он уточнил, что в начале предстоящей недели реестр начнет заполняться, а в конце - попадет в общий доступ. Его опытная эксплуатация прошла на этой неделе.

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"Мы взаимодействуем непосредственно с одним органом по сертификации на данный момент. Получена информация в отношении 19 производителей, в виде количества видов производимой продукции - около 450", - сказал Несмеянов, передает ТАСС.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Белоусова, в России более 10 миллионов гектаров земель, которые пригодны для органического производства, и это - существенный резерв доходов для агро-промышленного комплекса плюс - экспортные перспективы.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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