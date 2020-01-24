Более 200 научных учреждений присоединились к Московскому инновационному кластеру

Лишь с начала этого года в Московский инновационный кластер вошли семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий. А всего к нему присоединились более 200 научных учреждений, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она пояснила, что это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки. В частности, в составе инновационного кластера теперь значатся Институт пластмасс имени Г.С. Петрова, который входит в госкорпорацию "Ростех". Он нацелен на разработку и освоение промышленных технологий в области полимерных и композиционных материалов. Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН проводит исследования по теоретической и экспериментальной неорганической химии, созданию новых материалов.

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований известен не только в России, но и за рубежом достижениями в области управляемого термоядерного синтеза, лазерной физики и техники.

- Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Кластер позволяет сформировать систему для внедрения инноваций и развития кооперационных цепочек между стартапами, малым и средним бизнесом, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями.

Возможности для взаимодействия участников инновационной системы предоставляет онлайн-платформа i.moscow. Она помогает найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование, недостающие комплектующие для серийного производства.