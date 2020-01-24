Дальнобойщик прибыл в СК после перекрытия улицы в Москве

Водитель, перекрывший улицу фурой в центре Москвы, прибыл в подразделение Следственного комитета, передает ТАСС. СК намерен выяснить, почему дальнобойщику не выплатили зарплату.

Напомним, что сегодня утром водитель фуры встал поперек Бауманской улицы и перегородил движение. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что таким образом хочет привлечь внимание к своей проблеме - обман со стороны работодателя.

После беседы фуру отогнали на обочину, улицу открыли. Следователи начали проверку всех доводов дальнобойщика.