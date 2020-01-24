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24.01.2020 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дальнобойщик прибыл в СК после перекрытия улицы в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Водитель, перекрывший улицу фурой в центре Москвы, прибыл в подразделение Следственного комитета, передает ТАСС. СК намерен выяснить, почему дальнобойщику не выплатили зарплату.

Фото: m24.ru
В Москве водитель перекрыл дорогу фурой

Напомним, что сегодня утром водитель фуры встал поперек Бауманской улицы и перегородил движение. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что таким образом хочет привлечь внимание к своей проблеме - обман со стороны работодателя.

После беседы фуру отогнали на обочину, улицу открыли. Следователи начали проверку всех доводов дальнобойщика.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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