Фото: В Москве впервые за 50 лет появились синехвостые вараны

В столичный зоопарк впервые за 50 лет приехали синехвостые вараны. Этих краснокнижных рептилий привезли из Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.
По данным пресс-службы, необычные рептилии месяц были на карантине, и сейчас их будут готовить к экспозиции в террариуме. Для того, чтобы вараны чувствовали себя хорошо, в террариуме будут поддерживать температуру воздуха от +22 до 28 градусов, а также повышенную влажность, еще у них будет открытый водоем.
"Новые рептилии скрытные и пугливые, но постепенно они привыкают к присутствию человека, и возможно скоро освоятся", - заявили в пресс-службе зоосада.
Сотрудники зоосада не исключают, что синехвостые вараны смогут принести потомство. Как отмечают специалисты, вид этой рептилии необычен. Размер взрослой особи достигает в длину 140 см, при этом хвост в 1,5 раза длиннее туловища. Горло и брюшко варана мраморного окраса, а сами рептилии сине-зеленого цвета с белыми вкраплениями. Причем белые точки на коже рептилий индивидуальны, как у человека отпечатки пальцев. Рептилии легко лазают по деревьям и преодолевают любые препятствия, любят плавать и лежать в водоемах.
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ТАИНСТВЕННАЯ РЕПТИЛИЯ: КОЛЛЕКЦИЯ ЗООПАРКА ПОПОЛНИЛАСЬ СИНЕХВОСТЫМ ВАРАНОМ 🦎💦✨ Четыре особи краснокнижного синехвостого варана были привезены из Индонезии еще в начале декабря. После долгой дороги их ждал месячный карантин под неусыпным наблюдением специалистов-герпетологов. Вараны, полученные нашим зоопарком, происходят с индонезийского острова Биак, их точное систематическое положение в настоящее время не определено, а об условиях жизни почти ничего не известно. Там, в тропических лесах с повышенной влажностью и температурой эта рептилия чувствует себя прекрасно: активно лазает по деревьям, достаточно быстро передвигается по земле, с легкостью преодолевая препятствия, любит плавать и подолгу лежать в водоемах, в том числе и в нагретой солнцем дождевой воде. Появление синехвостого варана в коллекции нашего зоопарка - радостное и долгожданное событие. Еще в прошлом веке этот вид был представлен на экспозиции, однако потомство рептилии нашим специалистам не удавалось получить. Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов. Пока что перед герпетологами стоит задача изучить биологию рептилии и особенности ее поведения. В перспективе мы планируем сформировать пары и вести наблюдение за тем, как ящерицы готовятся к выведению потомства. Синехвостый варан обладает достаточно эффектной внешностью. Размер взрослой особи в среднем может достигать 140 см в длину, причем подвижный хвост рептилии в 1,5 раза длиннее туловища. Большая часть хвоста окрашена в насыщенно-синий цвет - именно эта особенность дала название виду. Горло и брюшко варана имеют характерный мраморный окрас. Кстати, интенсивность цвета и расположение белых вкраплений на коже у каждой особи индивидуально. 💧🌴🐾 В зоопарке вараны содержатся в климатических условиях, приближенных к естественным. Чтобы животным было комфортно, температура в их террариуме не должна опускаться ниже 28 градусов в дневное время и 22 в ночное. Влажность также поддерживается на высоком уровне, и у каждой особи есть доступ к водоему, в котором можно слегка охладиться и поплавать.