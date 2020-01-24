Фото: В Москве впервые за 50 лет появились синехвостые вараны

В столичный зоопарк впервые за 50 лет приехали синехвостые вараны. Этих краснокнижных рептилий привезли из Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

По данным пресс-службы, необычные рептилии месяц были на карантине, и сейчас их будут готовить к экспозиции в террариуме. Для того, чтобы вараны чувствовали себя хорошо, в террариуме будут поддерживать температуру воздуха от +22 до 28 градусов, а также повышенную влажность, еще у них будет открытый водоем.

"Новые рептилии скрытные и пугливые, но постепенно они привыкают к присутствию человека, и возможно скоро освоятся", - заявили в пресс-службе зоосада.

Сотрудники зоосада не исключают, что синехвостые вараны смогут принести потомство. Как отмечают специалисты, вид этой рептилии необычен. Размер взрослой особи достигает в длину 140 см, при этом хвост в 1,5 раза длиннее туловища. Горло и брюшко варана мраморного окраса, а сами рептилии сине-зеленого цвета с белыми вкраплениями. Причем белые точки на коже рептилий индивидуальны, как у человека отпечатки пальцев. Рептилии легко лазают по деревьям и преодолевают любые препятствия, любят плавать и лежать в водоемах.