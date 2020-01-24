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24.01.2020 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем раскрыли аферу с маткапиталом

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Подозреваемая, 54-летняя женщина, работала риэлтором. В 2018 году к ней обратились две женщины, желавшие приобрести жилье на средства материнского капитала.

- После того, как пособие поступило на счет предпринимательницы, она его похитила и распорядилась им по своему усмотрению. А заказчицам сказала, что в бизнесе возникли проблемы, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Оставшиеся и без денег, и без жилья женщины обратились в полицию. Расследование установило, что риэлтор причастна еще как минимум к шести аналогичным преступлениям. Общая сумма похищенных дамой средств составила более 2,3 миллиона рублей.

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