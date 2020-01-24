Под Воронежем раскрыли аферу с маткапиталом

Воронежская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом.

Подозреваемая, 54-летняя женщина, работала риэлтором. В 2018 году к ней обратились две женщины, желавшие приобрести жилье на средства материнского капитала.

- После того, как пособие поступило на счет предпринимательницы, она его похитила и распорядилась им по своему усмотрению. А заказчицам сказала, что в бизнесе возникли проблемы, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Оставшиеся и без денег, и без жилья женщины обратились в полицию. Расследование установило, что риэлтор причастна еще как минимум к шести аналогичным преступлениям. Общая сумма похищенных дамой средств составила более 2,3 миллиона рублей.