Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

Россиянки победили на международном конкурсе красоты для участниц старше сорока лет. Титул "Mrs Grandmama Universe" завоевала рязанка Екатерина Егина, а Юлия Шастина из Владивостка признана "Миссис Вселенная Classic", сообщает mrs_world_russia.

Конкурс красоты для женщин старше сорока лет проходил в столице Болгарии Софии. Он состоял из двух номинаций: миссис Вселенная Classic и отдельная категория для тех, кто уже стал бабушками - "Mrs Grandmama Universe". В конкурсе принимали участие тридцать красавиц со всего мира, самой старшей из которых - 76 лет.

Рязанка Екатерина Егина - дважды мама и счастливая бабушка одной внучки. Жюри поразила не только ее идеальная фигура, но и стильные татуировки, а также исполнение джазовой композиции.

45-летняя Юлия Шастина - мама четверых детей. На своей страничке в соцсетях она написала, что вышла в образе Снегурочки. И этот костюм просто сразил жюри и зрителей. "Чуть сама Снегурочка не растаяла", - написала Юлия.

Конкурсная программа состояла из четырех выходов: визитка, выход в национальных костюмах, творческий номер и показ вечерних платьев.