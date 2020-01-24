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24.01.2020 13:16
Рубрика: Стиль
Проект: В регионах

Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: Twitter Фото: Twitter
Фото: Twitter

Россиянки победили на международном конкурсе красоты для участниц старше сорока лет. Титул "Mrs Grandmama Universe" завоевала рязанка Екатерина Егина, а Юлия Шастина из Владивостка признана "Миссис Вселенная Classic", сообщает mrs_world_russia.

Фото: iStock
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Конкурс красоты для женщин старше сорока лет проходил в столице Болгарии Софии. Он состоял из двух номинаций: миссис Вселенная Classic и отдельная категория для тех, кто уже стал бабушками - "Mrs Grandmama Universe". В конкурсе принимали участие тридцать красавиц со всего мира, самой старшей из которых - 76 лет.

Рязанка Екатерина Егина - дважды мама и счастливая бабушка одной внучки. Жюри поразила не только ее идеальная фигура, но и стильные татуировки, а также исполнение джазовой композиции.

45-летняя Юлия Шастина - мама четверых детей. На своей страничке в соцсетях она написала, что вышла в образе Снегурочки. И этот костюм просто сразил жюри и зрителей. "Чуть сама Снегурочка не растаяла", - написала Юлия.

Конкурсная программа состояла из четырех выходов: визитка, выход в национальных костюмах, творческий номер и показ вечерних платьев.

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