Россиянка наняла киллера ради квартиры бабушки из Испании

Пенсионерка испанского происхождения едва не стала жертвой киллера, сообщает "КП". Претендентка на московское наследство наняла киллера для пожилой женщины.

Речь шла о квартире 65-летней пенсионерки на Кленовом бульваре в Москве. Организатор схемы, жительница подмосковного Ступина, попросила своего знакомого найти киллера. Жизнь старушки была оценена в миллион рублей. Оперативники задержали посредника при передаче аванса исполнителю.

Подозреваемого доставили в следственный отдел, расследование продолжается.