В 2019 году в России выросло число иностранных туристов

Число туристов в России в 2019 году выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом и составило около 62 миллионов человек, включая более 5,5 миллиона иностранцев. Такие данные приводит аналитическое агентство "ТурСтат". Турпоток из-за рубежа увеличился на 10% в основном за счет гостей из Китая, стран Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

В пятерку самых популярных у туристов городов в 2019 году вошли Москва - ее посетило 25 миллионов человек, Санкт-Петербург (9,1 миллиона), Сочи (6,5 миллиона), Казань (3,5 миллиона) и Владивосток (более 3 миллионов). В 2019 году Москва выиграла "туристический Оскар" - премию WorldTravelAwards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". В 2020 году финал WorldTravelAwards впервые будет проведен в столице России. По данным официального сайта мэра Москвы, вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году достиг 147 миллиардов рублей, в то время как 2018 году сумма была равна 118 миллиардам рублей.

Топ-5 регионов России, куда чаще всего ездили туристы в 2019 году, по данным портала "ТурСтат", выглядит следующим образом: на первом месте находится Московская область (22 миллиона туристов), Краснодарский край (17 миллионов), Республика Крым (7,5 миллиона), Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область - свыше 5 миллионов каждый.

Самые привлекательные российские территории также были названы в опубликованном в январе 2019 года Национальном туристическом рейтинге, который уже в пятый раз составили ЦИК "Рейтинг" и журнал "Отдых в России". Первое место заняла Москва, второе - Санкт-Петербург, третье - Московская область, четвертое - Краснодарский край, и пятое - Республика Крым.

Стоит отметить, что в 2019 году туроператорам въездного рынка впервые была оказана господдержка в виде выплаты субсидий. По мнению исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это является "революционным решением". Еще одним важным событием в отрасли 2019 году стало принятие "Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года".

- Судя по планируемым мероприятиям в этом документе, может произойти серьезная перезагрузка отношения к туризму в регионах, - считает Майя Ломидзе. - Кроме того, ожидается запуск новых инструментов, которые могут стимулировать появление новых объектов инфраструктуры, повлиять на маркетинговую стратегию. И если хотя бы частично то, что заложено в плане мероприятий на 2020 год, будет реализовано, это вызовет очень большое оживление в регионах. Туризм начнет играть с экономической точки зрения более значимую роль.