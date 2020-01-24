В Белгороде разработали препарат для лечения болезни Паркинсона

Ученые Белгородского государственного университета провели успешные исследования разработанной ими субстанции для лечения болезни Паркинсона.

Как сообщают в университете, исследования, проведенные доцентом кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ "БелГУ" Натальей Авдеевой, подтвердили, что препарат Рапиталам способен замедлить процесс нейродегенерации на ранних стадиях.

По словам Натальи Авдеевой, во многих клинических случаях важным симптомом болезни Паркинсона является тремор, или непроизвольные ритмические мышечные сокращения, дрожание конечностей. Но лекарственного средства, способного полностью избавить пациента от опасного недуга и обладающего минимальными побочными эффектами, в мире нет.

- Мы, как и многие ученые, ведем поиск более действенных терапевтических препаратов, одним из которых является предложенный нами Рапиталам, - пояснила доцент Авдеева.

В результате эксперимента, в частности, выяснилось, что инновационная фармсубстанция обладает выраженным антитреморным эффектом и при этом не имеет нежелательных эффектов. Что принципиально важно, когда есть высокая вероятность развития привыкания к препаратам и требуется обязательное увеличение их дозировки.

Сообщается, что испытание фармакологической субстанции проведено на беспородных крысах линии Спрег-Доули (англ. Sprague Dawley) в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов и других научных целей.