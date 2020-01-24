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24.01.2020 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Белгороде разработали препарат для лечения болезни Паркинсона

Текст: Элина Труханова (Белгород)
Фото: НИУ "БелГУ" Фото: НИУ "БелГУ"
Фото: НИУ "БелГУ"

Ученые Белгородского государственного университета провели успешные исследования разработанной ими субстанции для лечения болезни Паркинсона.

Как сообщают в университете, исследования, проведенные доцентом кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ "БелГУ" Натальей Авдеевой, подтвердили, что препарат Рапиталам способен замедлить процесс нейродегенерации на ранних стадиях.

Фото: iStock
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По словам Натальи Авдеевой, во многих клинических случаях важным симптомом болезни Паркинсона является тремор, или непроизвольные ритмические мышечные сокращения, дрожание конечностей. Но лекарственного средства, способного полностью избавить пациента от опасного недуга и обладающего минимальными побочными эффектами, в мире нет.

- Мы, как и многие ученые, ведем поиск более действенных терапевтических препаратов, одним из которых является предложенный нами Рапиталам, - пояснила доцент Авдеева.

В результате эксперимента, в частности, выяснилось, что инновационная фармсубстанция обладает выраженным антитреморным эффектом и при этом не имеет нежелательных эффектов. Что принципиально важно, когда есть высокая вероятность развития привыкания к препаратам и требуется обязательное увеличение их дозировки.

Сообщается, что испытание фармакологической субстанции проведено на беспородных крысах линии Спрег-Доули (англ. Sprague Dawley) в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов и других научных целей.

Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

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