В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Погода в феврале будет холоднее, чем в январе. Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что февраль не будет очень холодным и морозным, но столбики термометров будут опускаться ниже, чем в январе, передает РИА Новости. Кроме того, февраль будет неоднородным по температуре. Хотя из всех месяцев зимы он больше других будет похож на зимний.

Что касается снега, пока его выпало в Московском регионе недостаточно, чтобы кататься на лыжах. И на следующей неделе ситуация не изменится.