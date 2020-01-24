В Ярославле столкнулись два автобуса

В Ярославле при столкновении двух автобусов и автомобиля один человек погиб и семеро пострадали.

По информации УМВД по региону, ДТП произошло 24 января около семи часов утра. На перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская областного центра столкнулись два автобуса ЛиАЗ, двигавшиеся в попутном направлении. Один из них также задел легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, семь пострадавших доставлены в больницу.

В полиции сообщили, что информация о травмированных уточняется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа, медики.