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24.01.2020 16:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве построят геронтологический центр мирового уровня

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Геронтологический центр мирового уровня появится в Москве к концу 2023 года. Такое обязательство взяла на себя французская компания Orpea Group. Меморандум на этот счет подписали сегодня ее представитель Эммануэль Массон и мэр российской столицы Сергей Собянин в Красном зале мэрии на Тверской.

Новый центр на 150 мест построят в Переделкино. Там будут созданы все условия для комфортного проживания пожилых москвичей: удобные номера и места отдыха, приспособленные для маломобильных людей, рядом - лесопарковая для прогулок на свежем воздухе. В безопасности здесь будут чувствовать себя и пациенты с болезнью Альцгеймера, старческой деменцией: для них предусмотрят специальные площадки. Причем, около трети мест из общего количества планируется создать для проживания и реабилитации граждан в рамках городского социального обслуживания - по направлению департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, то есть за счет бюджета города.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Говоря о том, почему созданию этого центра придается столь важное значение, Сергей Собянин сказал: "Количество людей, которым перевалило за 80, в Москве приблизилось к полумиллиона человек, и их численность растет. Это формирует новые вызовы медицинской системе, социальной защите города. Мы должны не только содержать, но и лечить, реабилитировать пожилых людей, заниматься их досугом, поддерживать их".

В столице есть 30 различных пансионатов для престарелых, которые содержатся городом. Но очень хорошо, подчеркнул мэр, что к этой работе подключаются и частные компании. Москва выбрала Orpea Group не случайно. Как напомнила журналистам заместитель мэра столицы по социальной политике Анастасия Ракова, у этой компании более тысяч клиник и реабилитационных центров, работающих в 16 странах Европы, Латинской Америки, Китая. Все они отличаются самыми современными технологиями по организации долговременного ухода за пожилыми - население стареет во всех других развитых мегаполисах. По данным ООН, в мире к 2050 году каждый шестой человек на планете будет старше 65 лет. В российской же столице уже сейчас из 12 миллионов жителей порядка 1,8 миллиона горожан в этом возрасте.

Для внедрения новых подходов к этой проблеме Москва выбрала лучших специалистов не только ради создания одного центра. "Проект Orpea - это больше, чем инвестиции в строительство. Он предполагает также передачу зарубежными специалистами уже наработанных технологий и практик, внедрение современных стандартов социального обслуживания и новых методов ухода, которые мы в дальнейшем сможем масштабировать на всю городскую сеть", - рассказала Анастасия Ракова.

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И произойдет это не в порядке односторонней передачи знаний, а скорее, в процессе обмена опытом в самое ближайшее время. Как рассказал Эммануэль Массон, рабочая группа французских экспертов уже работает с персоналом московского геронтологического центра "Переделкино", на территории которого и будет создан центр Orpea Group. "В этом состоит одна из особенностей нашей компании: мы адаптируем наши методы к культуре той страны, в которой работаем, учитываем, что там будут русские пациенты и будет работать тоже русский персонал", - пояснил он.

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