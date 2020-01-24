В Подмосковье младенец отравился наркотиками

В Московской области 9-месячный мальчик отравился наркотиками. Вчера неофициальная информация об этом попала в СМИ, а 24 января пресс-служба ГСУ СК региона заявила о возбуждении уголовного дела.

Дело возбуждено по статье 228.1 УК РФ - "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств". По предварительным данным, младенец нашел дома синтетический психотропный препарат и съел его. С отравлением ребенок попал в больницу.

Проводятся необходимые медицинские экспертизы, о произошедшем следователи официально сообщили в органы опеки.