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24.01.2020 15:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Москвы вывезут из города радиоактивный грунт

Текст: Сергей Бабкин

Грунт со следами радиоактивного поражения вывезут со склона Москвы-реки за пределы столицы. Об этом в своем блоге объявил мэр Сергей Собянин, комментируя перспективы строительства Юго-Восточной хорды.

Когда были озвучены планы возведения ЮВХ, жители юго-востока высказали опасения по поводу возможной радиационной опасности. Как отметил в своем блоге Собянин, территория, которая в советское время принадлежала заводу полиметаллов, действительно содержит радиационный грунт. Это целый склон на берегу Москвы-реки.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"К сожалению, сам Московский завод полиметаллов не предпринимает никаких усилий для ликвидации экологического ущерба, так как формально теперь это не его территория. Поэтому мы взяли эту задачу на себя", - подчеркнул глава города. Мэрия заключит договор со специализированной организацией, которая разработает дорогостоящий проект рекультивации склона. Зараженный грунт из Москвы вывезут.

"Когда сталкиваешься с радиацией, первой реакцией бывает желание бежать без оглядки. В нашем случае - бросить эту хорду и склон вместе со всеми порожденными ими проблемами, - заявил глава города. - Но что это значит? Оставить радиоактивную помойку в наследство детям и внукам. Я считаю, что ответственные родители так не поступают. Раз уж мы столкнулись с этой проблемой, нам ее и решать".

Собянин подчеркнул, что строительство хорды будет продолжаться в соответствии с градостроительными планами. При этом подрядчикам поручено вести строгий мониторинг экологической ситуации.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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