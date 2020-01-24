В Волгоградской области изъяли контрабандных львенка и обезьяну

В ветеринарной клинике Волгограда находятся львенок и белоносая мартышка, которых изъяли у автомобилиста, перевозившего их из Москвы в Дагестан.

- Животные прибыли в удовлетворительном состоянии. Они находятся сейчас на карантинной площадке. Мы будем содержать их в течение десяти дней, наблюдать, проведем необходимые ветеринарные процедуры. Животные будут завакцинированы, постоянно будет отслеживаться состояние их здоровья, - сообщила корреспонденту "РГ" председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.

После окончания карантина дальнейшее решение о судьбе хищника и примата примет Росприроднадзор. Обезьяна уже в возрасте, а вот львенку всего три-четыре месяца. Если он окажется способен к дрессуре, его могут передать в цирк. В противном случае большую кошку поместят в один из зоопарков.

Животных перевозили на легковом автомобиле в неблагоприятных условиях. Львенок находился в обычной собачьей клетке. Тесно было и мартышке, которая поранила хвост. Ей уже оказали медицинскую помощь. Сразу после изъятия представителей дикой фауны поместили в Новониколаевскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, а в пятницу привезли в областной центр, где лучше условия содержания.

- Они очень напуганы. Обезьяна долго из клетки не выходила. Документов на животных, занесенную в Красную книгу, нет. Их покормили, попоили. Львенку дали говядину с молоком, - добавила Аликова.