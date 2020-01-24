На Камчатке самолеты ТОФ выследили субмарину "противника"

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и ИЛ-38Н Тихоокеанского флота провели групповые полеты над акваторией Авачинского залива. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Во время тренировки они отыскали и классифицировали субмарины условного неприятеля, а также проследили за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств.

Кроме того, военнослужащие летали над водой на предельно малой высоте и отрабатывали пилотирование в составе звена в сложных метеоусловиях Камчатки.