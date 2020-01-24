В 2019 году в России появилось пять новых национальных парков

В 2019 году площадь заповедных территорий России увеличилась. За год было создано пять новых особо охраняемых природных территорий - национальных парков. Это нацпарк "Кыталык" (Якутия), Зигальга (Челябинская область), Койгородский (Республика Коми), Самурский (Республика Дагестан) и Токинско-Становой (Амурская область).

"На создание новой особо охраняемой территории в среднем уходит 2 года. Но нам в 2019 году удалось создать 5 новых ООПТ", - отметил при подведении итогов года глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Парки были созданы в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология". Всего нацпроект предусматривает создание 24 новых ООПТ до 2024 года.

18 ноября 2019 года в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области появился национальный парк "Зигальга". Зигальга - один из самых больших южноуральских хребтов с высокогорным плато. Под охрану попали высокогорные тундры и болота, древнеледниковые ландшафты, краснокнижные виды флоры и фауны.

7 декабря в Койгородском и Прилузском районах Коми официально возник национальный парк "Койгородский". Благодаря этому статусу в неприкосновенности останутся 56,7 тысяч гектаров малонарушенных лесов.

"Одной из ключевых особенностей расположения национального парка является непосредственное примыкание к границам заповедника "Нургуш", что позволяет сохранить большую часть ценной малонарушенной лесной территории", - подчеркивают эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF), при поддержке которого создаются новые национальные парки.

Токинско-Становой национальный парк был создан 20 декабря в Зейском районе Амурской области на территории государственного природного комплексного заказника "Токинский" имени Г.А. Федосеева. Площадь парка составила 253 тысячи гектаров. Здесь все еще кочуют эвенкийские оленеводы со своими стадами, а также обитает большая часть местной популяции снежного барана.

Национальный парк "Кыталык" был создан 24 декабря 2019 года для того, чтобы сохранить местную популяцию стерха, которая находится под угрозой исчезновения и поэтому внесена в Международную Красную книгу. Расположен он в Аллаиховском улусе Республики Саха (Якутия) и занимает наиболее ценные территории государственного заказника "Кыталык" и ресурсного резервата местного значения "Кыталык".

Национальный парк "Самурский" в Дагестане был создан 25 декабря 2019 года. Он состоит из 2 кластеров: "Шалбуздаг" и "Дельта Самура" общей площадью почти 50 тысяч га. На территории "Дельты Самура" находится уникальный лиановый Самурский лес. Кластер "Шалбуздаг включает участок Базардюзи-Шалбуздагских высокогорий.

"Дополнительным стимулом к организации ООПТ послужила программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе, потому что эта территория является потенциальным местом обитания краснокнижного хищника", - уточняют в WWF.