В Бурятии завели дело о нападении собак на ребенка

Следственным управлением СК Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на девятилетнего мальчика в Улан-Удэ.

Вчера днем школьник вышел в магазин. Возле одного из подъездов многоэтажного дома на него напала стая собак. Крики и лай услышала одна из женщин: вместе с прохожими она отогнала животных от ребенка. Мальчик получил многочисленные раны головы, верхних и нижних конечностей.

Как сообщает пресс-служба республиканского следкома, согласно действующему законодательству, обязанность отлавливать и содержать бездомных животных возложена на органы местного самоуправления. Однако возросшее количество собак на улицах показывает, что власти не справляются со своими обязанностями. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о халатности.