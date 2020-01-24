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24.01.2020 03:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии завели дело о нападении собак на ребенка

Текст: Юлия Гарднер

Следственным управлением СК Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на девятилетнего мальчика в Улан-Удэ.

В Якутии возбудили дело после нападения собак на ребенка

Вчера днем школьник вышел в магазин. Возле одного из подъездов многоэтажного дома на него напала стая собак. Крики и лай услышала одна из женщин: вместе с прохожими она отогнала животных от ребенка. Мальчик получил многочисленные раны головы, верхних и нижних конечностей.

Как сообщает пресс-служба республиканского следкома, согласно действующему законодательству, обязанность отлавливать и содержать бездомных животных возложена на органы местного самоуправления. Однако возросшее количество собак на улицах показывает, что власти не справляются со своими обязанностями. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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