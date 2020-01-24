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24.01.2020 09:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите проверят данные об отце с детьми, живущими в заброшенном доме

Текст: Юлия Гарднер

СК и прокуратура Забайкальского края проверяют размещенную в СМИ информацию об отце с четырьмя детьми, которые жили в заброшенном доме.

Первым о семье рассказал общественник Читы Евгений Федоров в своем Instagram.

"Жили, грубо говоря, в разрушенном доме без окон, без дверей. Костерчик посередине горит. Обращались к людям, помощи никакой не нашли", - отметил он.

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В семье трое сыновей шести, десяти и 11 лет и трехлетняя дочка.

"Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, неухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания", - сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

В рамках проверки будет проведена реабилитация детей: им окажут психологическую, медицинскую и материальную помощь. Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию органов опеки. Ход проверки стоит на контроле у главы следственного управления.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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