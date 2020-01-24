В Чите проверят данные об отце с детьми, живущими в заброшенном доме

СК и прокуратура Забайкальского края проверяют размещенную в СМИ информацию об отце с четырьмя детьми, которые жили в заброшенном доме.

Первым о семье рассказал общественник Читы Евгений Федоров в своем Instagram.

"Жили, грубо говоря, в разрушенном доме без окон, без дверей. Костерчик посередине горит. Обращались к людям, помощи никакой не нашли", - отметил он.

В семье трое сыновей шести, десяти и 11 лет и трехлетняя дочка.

"Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, неухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания", - сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

В рамках проверки будет проведена реабилитация детей: им окажут психологическую, медицинскую и материальную помощь. Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию органов опеки. Ход проверки стоит на контроле у главы следственного управления.