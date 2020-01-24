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24.01.2020 04:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Комсомольске-на-Амуре из-за нарушений закрыли единственный аэропорт

Текст: Артем Красиков

Аэропорт в Комсомольске-на-Амуре с 23 января временно не принимает рейсы из-за нарушений требований безопасности полетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. министра транспорта и дорожной деятельности Хабаровского края Максима Прохорова.

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"В обращении Росавиации отмечается, что не устранены замечания по уровню пожарной защиты и поисково-спасательному обеспечению полетов. Компания-оператор приняла в штат необходимый персонал, который должен пройти обучение. Также решается вопрос о наличии пожарной машины", - рассказал глава минтранса.

Аэропорт в поселке Хурба имеет аэродром совместного базирования судов военной и гражданской авиации и принадлежит Министерству обороны РФ. Оператором гражданского сектора является компания "Комсомольский-на-Амуре аэропорт".

Аэровокзал соединяет город Юности с Южно-Сахалинском, а также с селами Богородское, Чумикан и Херпучи, расположенных в разных районах региона.

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