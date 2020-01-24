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24.01.2020 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске задержали организаторов порностудии, снимавшей подростков

Текст: Дмитрий Мальков

В Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке росгвардейцев задержали организаторов студии, производившей порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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По данным ведомства, сотрудники угрозыска получили информацию, что житель краевой столицы 1981 года рождения совращает малолетних девушек. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что с сентября по октябрь 2019 года мужчина снимал порнографические материалы с участием 17-летней девушки в нескольких квартирах. Кроме того, в ходе расследования дела выяснилось, что второй подозреваемый вступил в половую связь с 16-летней девочкой.

Как уточнили в региональном СК РФ, съемки велись на одной из квартир и в специально снятом коттедже в Центральном районе Красноярска. По данным полиции, пока установлены 10 участниц съемок. Их возраст - от 15 до 18 лет. Следователи продолжают выяснять точное количество потерпевших.

У задержанных изъята фото и видеотехника, аппаратура для изготовления порнографических материалов. По информации СК по краю, задержанным инкриминируется ч.2 ст. 242.2 УК РФ (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Сейчас оба находятся в СИЗО.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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