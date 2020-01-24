Банк России отозвал лицензию у саратовского НВКбанка

Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанка), который находится в Саратове.

По величине активов в начале года НВКбанк занимал 179 место в стране.

По данным пресс-службы Банка России, такое решение принято в связи с нарушением банком федерального законодательства и возникшей реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.

Как сообщает регулятор, руководство кредитной организации скрывало свое финансовое положение, систематически занижая размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Также было выявлено уменьшение капитала финансовой организации на более чем 80 процентов.

Более 65 процентов кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. Восполнить недостаток средств кредитное учреждение стремилось за счет привлечения вкладов физических лиц, на долю которых приходилось до 90 процентов всех полученных средств.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Банк России неоднократно направлял в адрес НВКбанка предписания о необходимости формирования финансовых резервов. Хотя банк разработал план восстановления финансовой устойчивости, он был признан "нереальным к исполнению".

В настоящее время в НВКбанк регулятором назначена временная администрация.

Как отмечает Банк России, НВКбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут получить компенсацию.