Глава МЧС осудил главу Чувашии, заставившего прыгать пожарного за ключами

МЧС РФ обвинило главу Чувашии в неэтическом поведении из-за видео с подпрыгивающим за ключами пожарным. Об этом сообщил министр Евгений Зиничев после того, как в Сети появилось скандальное видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

На записи видно, как губернатор вручает ключи от новой техники. При этом он настолько высоко поднимает руку с ключами, что подошедшему получать технику пожарному приходится не просто тянуться за ключами, но еще и подпрыгивать.

"В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кстати, гневная реакция последовала не только от МЧС, но и от представителя Чувашии в Государственной Думе. Глава думского комитета по делам национальностей, депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Николаев также признал поведение главы республики некорректным.

В самом же регионе объяснили поведение губернатора просто: мол он так фривольно обошелся не с каким-то незнакомым пожарным, а со своим давним знакомым. На сайте главы Чувашии сообщается, что накануне в Чебоксарах на главной городской площади прошел строевой смотр техники аварийно-спасательных служб и состоялось торжественное вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики.

Правда, дружескую "шутку" в МЧС все равно не оценили. В ведомстве раскритиковали и поведение самого пожарного.

"Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе", - отметили в МЧС.

Понять такую реакцию несложно. Ранее еще при бывшем министре Владимире Пучкове вручение техники было крайне торжественным и волнительным событием. Вручение ключей проходило неизменно перед строем всего личного состава региональных главков МЧС. Не утрачена эта традиция оказалась и после смены в руководстве ведомства. Евгений Зиничев также уже не раз принимал участие в церемонии вручения ключей. И всегда это проходило в крайне торжественной обстановке и без намека на любые даже самые невинные фривольности. Как правило, вместе с вручением техники проходит и награждение отличившихся спасателей ведомственными наградами. Профессия сотрудника МЧС героическая и опасная, их всегда есть за что награждать, некоторых, к сожалению, и посмертно. Именно поэтому появившееся в Сети видео с губернатором и подпрыгивающим, как собачонка, пожарным столь резко контрастирует со всеми аналогичными церемониями, которые проходили во многочисленных российских регионах ранее.

Уже известно, что комиссия "Единой России" по этике на заседании 27 января рассмотрит вопрос о поведении Михаила Игнатьева.