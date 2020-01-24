Трек нижегородского диджея попал в мировой чарт

Композиция Everything диджея Павла Хвалеева попала в чарт Beatport, заняв 63 место в главном топе и 3 место в стиле Progressive House. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

В записи композиции принимала участие вокалистка Avis Vox, мастеринг трека делали в Амстердаме в Red Bull Music Studio. Постапокалиптический клип был снят в Нижнем Новгороде на мукомольном заводе. Он повествует о комете, врывающейся в атмосферу Земли. В ожидании конца света люди меняются и воспринимают грядущее как освобождение, очищая свои души перед этим.

Режиссером клипа и автором спецэффектов выступил сам Павел Хвалеев, а идея принадлежит его жене, Александре. Музыкант родом из Нижнего Новгорода, когда он был в составе Moonbeam, его имя вошло в топ-100 лучших диджеев мира по версии DJ Mag, в 2019 он стал победителем проекта Red Bull Music Kitchen.