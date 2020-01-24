Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота

В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.

По данным пресс-службы регионального министерства образования, учительница была принята на работу только в сентябре прошлого года. С новым сотрудником администрация школы уже провела разъяснительную беседу. Руководство учебного заведения рекомендовало педагогу предпринять действия, чтобы сайт, на котором было выложено видео, удалить его. В настоящий момент оно уже удалено.

В минобразования Самарской области уверяют, что при трудоустройстве учителей каждый соискатель знакомится с правилами поведения. Более того, в учебных учреждениях есть кодекс этики и служебного поведения.

"После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодня трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника", - сообщили в министерстве.